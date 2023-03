Benfica com título à vista e Gonçalo Ramos em destaque

Inquiridos consideram avançado das águias o melhor jogador da Liga.

A vantagem significativa do Benfica na liderança da classificação explica a opinião clara dos adeptos relativamente à questão de quem será o próximo campeão nacional. A maioria dos inquiridos na sondagem da Aximage respondeu que o título vai ser conquistado pelo clube da Luz (64%), seguindo-se, a grande distância, o F. C. Porto (14%), o Sporting (4%) e o Braga (1%). Recorde-se que, a nove jornadas do fim da competição, as águias possuem 10 pontos de avanço sobre os dragões, 12 sobre os bracarenses e 18 sobre os leões, que têm menos um jogo disputado.

Gonçalo Ramos está a brilhar no campeonato Foto: JN

O bom rendimento individual dos jogadores do Benfica também leva a que sejam duas das principais figuras do plantel às ordens de Roger Schmidt a concentrar a maior parte das respostas sobre quem será o melhor futebolista da Liga portuguesa. O preferido nesta sondagem foi o avançado Gonçalo Ramos (28%), à frente de Rafa (14%), e só no terceiro lugar aparece um jogador que não pertence à equipa benfiquista, nesta caso o guarda-redes do F. C. Porto, Diogo Costa (11%).

Na lista de jogadores mencionados pelos adeptos, seguem-se Pedro Gonçalves, do Sporting (6%), Taremi, do F. C. Porto (5%), Marcus Edwards, também do Sporting (2%) e Ricardo Horta, do Braga (2%). Curiosamente, João Mário, atual melhor marcador do campeonato, não surge entre os preferidos dos adeptos para ganhar o prémio de melhor jogador da temporada.