Benfica quer árbitros estrangeiros nos jogos da luta pelo título

Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Águias emitem comunicado e fazem pedido à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga de Clubes.

O Benfica publicou uma nota no site oficial a pedir à Liga e à Federação Portuguesa de Futebol para nomear árbitros estrangeiros nos jogos que estejam diretamente relacionados com a luta pelo título de campeão nacional. Este pedido surge após os encarnados terem criticado o trabalho do árbitro Artur Soares Dias no jogo com o F. C. Porto, no qual perderam por 3-2.

"Face ao histórico das constantes insinuações, ameaças, coações, pressões e suspeitas sobre as equipas de arbitragem, como pudemos constatar ainda esta semana, por parte de diversos responsáveis do F. C. Porto e em nome da preservação da verdade desportiva, apelamos à Liga Portugal e à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que tomem as medidas adequadas e diligenciem no sentido de nomearem árbitros estrangeiros internacionais para todos os jogos do SLB e FCP até ao final desta época", pode ler-se na nota publicada.

O Benfica entende que "a verdade desportiva foi claramente desvirtuada" e queixa-se de alguns lances alegadamente mal ajuizados pelo árbitro, além de apontarem duas supostas agressões a Taarabt.