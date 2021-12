Benfica sem casos de covid-19 antes do dérbi com o Sporting

Hoje às 07:34 Facebook

Os testes PCR realizados ao plantel do Benfica, na quarta-feira, inseridos no âmbito do protocolo da Liga, deram todos resultados negativos. Uma boa nova para Jorge Jesus que assim terá todos os elementos disponíveis para o duelo com o Sporting, à exceção dos lesionados.

A realização da despistagem decorreu na semana seguinte ao jogo com a Belenenses SAD, afetada por um surto de covid-19 com a nova variante ómicron e que motivou o isolamento de mais de uma centena de pessoas. Os resultados foram conhecidos na madrugada desta quinta-feira.

Os encarnados já haviam realizados exames PCR, cerca de 35 horas após o embate com os azuis, e voltaram a efetuá-los na quarta-feira com o mesmo resultado negativo.

Um panorama que os deixa sem limitações na preparação do dérbi - à exceção dos lesionados - e mais otimistas quanto ao facto de terem passado incólumes ao risco de infeção no duelo com a Belenenses SAD.

Radonjic, Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho são as únicas baixas por lesão para o jogo com o Sporting, amanhã, às 21 horas.