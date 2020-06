JN Hoje às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Nulo ao intervalo na receção do Benfica ao Tondela, esta tarde de quinta-feira, no estádio da Luz, numa partida da 25.ª jornada da Liga, no recomeço da competição após a pandemia de covid-19.

Neste primeiros 45 minutos, as águias tiveram mais posse de bola, mas criaram poucas ocasiões de golo frente a um adversário que não criou perigo.