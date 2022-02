Sporting goleado pelo Man. City e praticamente eliminado

JN Hoje às 20:51, atualizado às 21:54 Facebook

Leões perdem na primeira mão dos oitavos de final com cinco golos sem resposta. Bernardo Silva brilhou e marcou por duas vezes.

Foi uma noite de terror em Alvalade. Esta terça-feira, no arranque dos oitavos de final da Champions, Manchester City mostrou todo o poderio que lhe é reconhecido e vergou o Sporting a uma derrota pesadíssima e que praticamente sentencia a eliminatória, apesar de ainda haver uma segunda mão para disputar.

Ao fim de 45 minutos, o Sporting já tinha uma desvantagem de quatro golos na eliminatória e a diferença ainda aumentou na segunda parte.

Esta terça-feira, os "cityzens" foram de uma eficácia irrepreensível, principalmente até ao intervalo. Mahrez inaugurou o marcador logo aos sete minutos, depois de o videoárbitro reverter a decisão do auxiliar em anular o lance, antes de Bernardo Silva marcar um golaço (17m).

O Sporting passou por várias dificuldades e cometeu vários pecados defensivos, bem evidentes no lance do 0-3. Mahrez teve todo o tempo do Mundo, Matheus Reis falhou um corte fácil e Foden finalizou na cara de Adán. Já perto do intervalo, Bernardo Silva voltou a marcar, concluindo uma grande jogada coletiva do campeão inglês.

Já na segunda parte, o médio português ainda festejou o hat-trick, mas o golo seria anulado pelo videoárbitro. O 0-5, contudo, não demorou muito a aparecer, com Sterling a assinar um grande golo.

Ainda restava meia-hora para o apito final, mas o resultado manteve-se inalterado, apesar de algumas ameaças dos "cityzens".