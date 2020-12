Bernardo Silva e Luís Gonçalves em conversa animada após empate no Dragão

JN Hoje às 23:41 Facebook

Após o apito final do F. C. Porto - Manchester City, o jogador português e Luís Gonçalves, administrador da SAD portista, conversaram de forma animada no relvado do Estádio do Dragão.

Recorde-se que Bernardo Silva publicou nas redes sociais a frase "esta soube tão bem", após a vitória (3-1) em Inglaterra frente aos azuis e brancos, no jogo da primeira jornada da Liga dos Campeões, o que causou polémica nas redes sociais.

Os Super Dragões deixaram tarjas para o médio esta quarta-feira e Sérgio Conceição comentou a publicação do jogador na conferência de imprensa de antevisão.

"As vitórias são sempre saborosas, mas nós festejamos títulos. O resto é criancice, são aquelas picardias que não passam disso mesmo", disse o treinador.