Bruno Fernandes eleito jogador do mês para a Liga Inglesa

É o terceiro prémio de jogador do mês para Bruno Fernandes. Depois do Sindicato e do Manchester United, o médio português recebeu a distinção da Premier League.

Bruno Fernandes continua em grande em terras de nossa majestade e, agora, foi a Premier League a distinguir a boa prestação durante o mês de fevereiro, quando trocou o Sporting pelos red devils por 55 milhões de euros. O médio, que leva duas assistências e um golo, levou a melhor sobre Marcos Alonso, Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty e Nick Pope na corrida pelo prémio.

O português diz estar a viver um sonho: "Desde criança que tinha o sonho de jogar pelo Manchester United, e estar em Old Trafford é o maior sonho da minha carreira. Quando chegas a um novo clube, queres sempre marcar, e o primeiro golo é especial. Não interessa como é marcado o golo, o importante é o valor do golo. Estou contente com o meu início aqui, mas tenho de dar mais, de ser melhor", disse em declarações ao site da liga inglesa.

Com este prémio, o médio dos red devils acabou com um jejum que durava há 12 anos, já que Deco foi o último português a ser distinguido com o mesmo premio, em 2008, quando representava o Chelsea.