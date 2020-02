Bruno Fernandes já festeja pelo Manchester United

Miguel Pataco Hoje às 15:01 Facebook

O médio português marcou, este domingo, o primeiro golo ao serviço dos red devils, abrindo o marcador frente ao Watford na transformação de uma grande penalidade, que o próprio sofreu. Diogo Jota já marcou dois pelo Wolverhampton.

Bruno Fernandes continua em alta em Old Trafford. Depois de boas exibições nos primeiros jogos ao serviço da equipa inglesa, o antigo capitão do Sporting - transferido em janeiro por 55 milhões de euros -, fez o gosto ao pé frente ao Watford, em jogo da 23.ª jornada da Premier League, com os red devils a chegaram ao intervalo a vencer.

Já o Wolverhampton está a bater o Norwich City por 2-0, com dois golos de Diogo Jota, que continua de mira bem afinada. Depois do "hat-trick" da última quinta-feira na Liga Europa - que lhe valeu a distinção de jogador da jornada na competição -, o avançado está claramente em alta na equipa treinada por Nuno Espírito Santo.