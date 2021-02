Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:27 Facebook

O Manchester United empatou (3-3), este sábado, com o Everton em Old Trafford na 23.ª jornada da Liga. O médio português brilhou, com um golaço. Red Devils deixaram fugir o triunfo no último segundo.

Os red devils chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, Graças a um golo de Cavani - após uma boa assistência de Rashford - e outro de Bruno Fernandes que marcou um golaço já depois da saída de Pogba, por lesão.

O duelo parecia correr bem ao United e nada fazia prever o que ia acontecer na segunda parte. Nem dez minutos depois de os jogo ter retomado, o Everton já rinha chegado ao empate por Doucouré e James Rodríguez. Os red devils ainda voltaram e estar na frente do marcador, com um cabeceamento de McTominay, mas Calvert-Lewin, no último lance do jogo, fez o empate e fechou a contagem.

Com este resultado, o Manchester United ocupa o segundo lugar, com 45 pontos. Já o Everton é sexto classificado, com 37 pontos.

Veja o golo de Bruno Fernandes: