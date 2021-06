Eriksen está "estável" e enviou cumprimentos aos colegas

Rita Salcedas Hoje às 10:19, atualizado às 10:23 Facebook

A federação de futebol da Dinamarca informou, este domingo, que Eriksen se encontra estável e no hospital, depois de ontem ter caído inanimado no relvado durante o jogo contra a Finlândia, que venceu o confronto por 1-0.

"Esta manhã, falámos com Christian Eriksen, que enviou cumprimentos aos seus companheiros de equipa. A sua condição está estável e o jogador continua hospitalizado para mais exames", anunciou a Associação Dinamarquesa de Futebol (federação) em comunicado, acresentando que tanto o plantel como o staff da seleção nacional "receberam assistência e continuarão a apoiar-se após o incidente de ontem".

"Gostaríamos de agradecer a todos pelas sinceras saudações a Christian Eriksen de fãs, jogadores, famílias reais da Dinamarca e da Inglaterra, associações internacionais, clubes, etc.", pode ler-se ainda na nota, publicada este domingo.

A Dinamarca foi derrotada pela Finlândia, por 1-0, em jogo do Grupo B do Euro 2020, marcado pelo desfalecimento do dinamarquês Christian Eriksen, que obrigou à interrupção do jogo durante mais de uma hora. O encontro, no Estádio Parken, em Copenhaga, foi interrompido ao minuto 43, depois de o médio ter caído inanimado no relvado e ser reanimado ainda no estádio.