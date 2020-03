Cristiano Ronaldo vai doar material médico ao Hospital de S. João

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 01:04 Facebook

À semelhança do empresário Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo também vai doar equipamento médico para o combate à Covid-19.

Segundo o jornal espanhol "AS", o craque português vai doar o material médico já na próxima semana. A mesma publicação adiantou ainda que mais jogadores da Gestifut, empresa de Jorge Mendes, vão seguir o exemplo do camisola sete da Juventus.

O empresário ofereceu ao Hospital de São João, no Porto, mais de mil câmaras expansoras - 500 já entregues e as restantes serão doadas no início da próxima semana - e 200 mil batas de proteção individual, anunciou nas redes sociais a responsável pela comunicação da Gestifute, empresa do conhecido agente.

Cristiano Ronaldo, isolado na Madeira juntamente com a família, deixou mais uma mensagem de apelo nas redes sociais para pedir às pessoas que fiquem em casa de modo a conter a propagação do novo coronavírus:"Se alguma vez sonhaste jogar para milhões de pessoas, agora é a tua oportunidade. Joga dentro, joga pelo mundo", escreveu no Instagram.

Este sábado, a Juventus, equipa de Cristiano Ronaldo, anunciou ter mais um atleta infetado: Paulo Dybala. O argentino é o terceiro jogador da formação de Turim a testar positivo ao novo coronavírus, juntando-se ao italiano Rugani e ao francês Blaise Matuidi. Clubes como a Sampdoria e a Fiorentina também têm atletas infetados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo. O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país com maior número de vítimas mortais (4.825) em 53.578 casos. Segundo as autoridades italianas, 6.062 dos infetados já estão curados.

Em Portugal, o número de casos de Covid-19 subiu de 1020 para 1280 nas últimas 24 horas e há mais seis mortos, sendo agora 12 no total. Há cinco doentes recuperados.