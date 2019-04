Cristiano Ronaldo é campeão de Itália pela Juventus

Hoje às 18:51 Facebook

A Velha Senhora festejou o oitavo campeonato seguido após triunfo sobre a Fiorentina (2-1). Internacional português conquista o título maior no terceiro país.

Depois de ter sido campeão com o Manchester United (Inglaterra) e o Real Madrid (Espanha), Cristiano Ronaldo alargou o currículo com o "scudetto" de Itália. Na receção à Fiorentina, este sábado, a Velha Senhora esteve a perder, mas conseguiu a reviravolta (2-1) e conquistou os três pontos indispensáveis para acabar com as dúvidas, a cinco jornadas do final da Serie A.

Alex Sandro e Pezzella, na própria baliza após cruzamento de CR7, anularam a vantagem madrugadora de Milenkovic num estádio festivo, mas ainda com a memória bem fresca da eliminação da Liga dos Campeões, o grande objetivo juventino para esta temporada, na passada terça-feira, às mãos do Ajax.

Cristiano Ronaldo é, assim, campeão pela sexta vez na carreira, a primeira na época de estreia num clube, algo que não conseguiu no Sporting, no Manchester United e no Real Madrid. Pela Juventus, Ronaldo, que tem 19 golos no campeonato, também já conquistou a Supertaça italiana. O internacional português tem 29 troféus na carreira.

João Cancelo também foi titular na Juventus e foi campeão pela segunda vez na carreira, repetindo o feito de 2013/14, ao serviço do Benfica.