Georgina Rodríguez soma fortuna em carteiras

Extremosa nos cuidados com os quatros filhos de Cristiano Ronaldo, apesar de só ser mãe biológica da mais nova, Georgina Rodríguez, de 23 anos, também faz questão de se mimar, como vai mostrando no Instagram.

Apreciadora de moda, a namorada de Ronaldo não deixa ninguém indiferente quando publica uma fotografia com visuais mais produzidos. Nessas imagens, a jovem exibe roupas e acessórios de luxuosas marcas, deixando perceber que tem uma predileção por botas altas e carteiras, algumas delas quase exclusivas. É o caso do modelo Hermès da coleção Kelly, avaliado em quase 42 mil euros pela agência de leilão Christies, que está esgotado nas lojas da marca. Georgina combinou a tão badalada carteira com uns calções em ganga da Levi"s, uma blusa Burberry e sapatos Gianvito Rossi.

Mas ainda o look anterior começava a dar que falar e já a modelo surpreendia com nova pose e uma bolsa Chanel, que custa 6850 euros.

Segura, mostra que não se deixa intimidar por polémicas, nem por ser a mulher de um dos melhores jogadores do Mundo. Gio sabe ainda como conquistar os fãs, principalmente quando partilha as brincadeiras dos mais pequenos da casa, Cristianinho, de 8 anos, Eva e Mateo, de ano e meio, e Alana Martina, de 14 meses, ou até mesmo do craque da Juventus com quem está há pouco mais de dois anos.