Pacenses sofrem derrota pesada no regresso do público aos jogos da Liga e ficam com o quinto lugar mais apertado.

Uma exibição personalizada, forte e determinada do Santa Clara permitiu aos açorianos regressarem, duas jornadas depois, aos triunfos na Liga, com uma categórica vitória sobre um Paços de Ferreira que nunca conseguiu arranjar forma de travar a avalanche ofensiva dos locais. O castor sofre um duro golpe, mas que não mancha a boa carreira da equipa.

As duas equipas proporcionaram aos quase mil adeptos nas bancadas (foi o terceiro jogo dos açorianos e da Liga a contar com espectadores em 2020/2021) uma boa partida de futebol, com os açorianos a mostrarem, a espaços, pormenores de fino recorte técnico.

A entrada forte do Santa Clara foi consumada com um golo de Allano (10 minutos), mas o carrossel ofensivo da equipa de Daniel Ramos continuou. Não faltaram ocasiões para dilatar a vantagem, mas o golo só surgiria numa grande penalidade descortinada pelo VAR (desvio de Luther com a mão). Cryzan, na recarga ao seu próprio remate da marca dos 11 metros, deu a confortável vantagem ao intervalo, ficando a equipa melhor na partida logo após o reatamento. Uma jogada genial de Hide, pelo lado esquerdo, permitiu a Carlos Júnior fixar o resultado.

O Paços, manietado no bom futebol dos açorianos, nunca conseguiu reagir nem fazer face ao jogo do adversário, e coube a João Pedro, no seu regresso aos Açores, a melhor ocasião da equipa de Pepa. Contudo, o remate frontal permitiu a Marco a defesa da tarde.

