Chelsea vence Manchester City e confirma título de campeão do Liverpool

JN/Agências Ontem às 23:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Chelsea venceu (2-1), esta quinta-feira, o Manchester City na 31.ª jornada da Liga inglesa e contribuiu para a previsível festa do Liverpool, que arrecadou um título de campeão que lhe fugia desde 1990.

Após terem goleado na véspera o Crystal Palace (4-0), os reds ficaram à espera de um eventual deslize dos citizens em Londres, que começou a ser desenhado pelo internacional norte-americano Pulisic, aos 36 minutos.

O belga Kevin de Bruyne ainda relançou o encontro, aos 55 minutos, num livre direto, só que a expulsão de Fernandinho, por mão na bola dentro da área, permitiu que o brasileiro Willian concretizasse uma grande penalidade, aos 78, e consumasse o triunfo dos blues.

O Manchester City, que contou com o internacional português Bernardo Silva de início, mantém-se no segundo lugar, mas viu a distância para o líder aumentar para 23 pontos, os suficientes para que o Liverpool confirmasse a conquista do título três décadas depois, uma vez que faltam disputar sete jornadas e 21 pontos na atual edição da prova.

De resto, a simbólica passagem de testemunho acontecerá dentro de uma semana, quando o City, atual bicampeão, receber o Liverpool, na próxima ronda da Premier League.

Já o Chelsea, quarto classificado, com 54 pontos, segurou a vantagem de cinco pontos para os perseguidores Manchester United e Wolverhampton, e ainda se aproximou do último lugar do pódio, estando agora a um singelo ponto do Leicester.

O Arsenal, ainda sem o internacional luso Cédric Soares, a recuperar de lesão, conquistou a primeira vitória desde a retoma da Premier League, ao bater o Southampton por 2-0, com golos de Eddie Nketiah e Joe Willock, aos 20 e 87 minutos, respetivamente.

Os gunners subiram ao nono lugar, com 43 pontos, enquanto os saints mantêm-se no 14.º posto, com 37.

Na peugada do Arsenal continua o Burnley, que venceu por 1-0 na receção ao Watford, graças ao golo de Jay Rodríguez, aos 73 minutos, e passou a somar 42 pontos, os mesmos do Crystal Palace, que na quarta-feira perdeu com o novo campeão, Liverpool.