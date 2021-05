Conheça os onzes do Braga - Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:41 Facebook

Arsenalistas e encarnados defrontam-se, este domingo, em Coimbra, para a final da Taça de Portugal. Lucas Piazon rende Fransérgio, que falha o jogo por lesão. Jorge Jesus mantém a aposta em Morato.

Para este jogo, Carlos Carvalhal não pode contar com David Carmo, Francisco Moura e Iuri Medeiros (lesionados). Do lado do Benfica, Lucas Veríssimo e André Almeida, com problemas físicos, não são opção para Jorge Jesus.

Onze do Braga: Matheus; Tormena, Raul Silva e Sequeira; Esgaio, Al Musrati, Castro e Galeno; Piazon, Abel Ruiz e Ricardo Horta

Onze do Benfica: Helton Leite; Morato, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Taarabt, Weigl e Grimaldo; Pizzi, Seferovic e Everton.

O pontapé de saída no Estádio Cidade de Coimbra está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem está a cargo de Nuno Almeida (Algarve) e o VAR é João Pinheiro.