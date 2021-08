Cristiano Ronaldo poderá substituir Mbappé no PSG, diz jornal espanhol

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 10:57 Facebook

O mercado de verão de 2022 pode trazer mexidas importantes na equipa do PSG. O desportivo espanhol AS avança esta quinta-feira que o clube já sabe que Mbappé deverá assinar pelo Real Madrid e planeia atacar Cristiano Ronaldo para colmatar a saída do francês.

O clube que acaba de contratar Messi já estará a par da intenção de Mbappé em abandonar a capital francesa no próximo ano, para se juntar ao Real Madrid como jogador livre. Fontes não identificadas revelaram ao jornal espanhol que o clube já assume que uma das suas maiores estrelas irá sair em 2022, visto que já tem as ideias bem vincadas e não deverá mudar de opinião.

Na conferência de apresentação de Messi na quarta-feira, o presidente do PSG Nasser Al-Khelaifi deixou um recado a Mbappé. Referiu que o francês queria uma equipa competitiva e agora tem-na, sendo que "já não há desculpas". Fontes do Real Madrid explicaram ao mesmo jornal que "o Kylian [Mbappé] é um miúdo com a cabeça no sítio e não vai mudar a sua decisão pelas pressões públicas do presidente".

O "AS" explica também que Mbappé já deu a conhecer à família as suas intenções e que a decisão de assinar pelo Real Madrid está tomada.

Sai Mbappé, entra Ronaldo

Cristiano Ronaldo termina contrato com a Juventus em junho de 2022 e, caso não renove, torna-se jogador livre. O plano do PSG, segundo o mesmo jornal, passa por trazer Cristiano para a capital francesa para colmatar a saída de Mbappé. Seria mais uma contratação a custo zero de um dos melhores jogadores do mundo, depois das várias concretizadas neste mercado.

Apesar de nada estar confirmado, a mesma publicação diz saber que Jorge Mendes está ao corrente dos planos dos parisienses. Explica também que esta transferência agrada a CR7, tendo em conta que chegaria a Paris com 37 anos e que poderia sair duas épocas depois, já numa idade em que poderia competir num campeonato menos exigente.

O jornal entende que o presidente do PSG sempre pretendeu juntar Neymar, Messi e Ronaldo em Paris, quase como um "projeto galáctico" à semelhança daquele que o Real Madrid fez no início do século.