Darwin Nuñez: "Pai, já saímos de muitas e piores"

O avançado uruguaio do Benfica deixou mensagem emotiva nas redes sociais, um dia depois de se ter mostrado desolado após ter sido substituído no jogo com o Farense.

A imagem foi forte: mãos na cabeça e o desconsolo indisfarçável, após mais uma exibição sofrível, que levou Jorge Jesus a substituí-lo ainda antes da hora de jogo, frente ao Farense. Darwin Nuñez não marca há três jogos, vive um momento difícil na Luz, tal como o resto da equipa, mas garante que vai dar a volta por cima: "Isto também vai passar".

Através das redes sociais, o internacional uruguaio deixou uma mensagem de esperança e de superação, algo a que as circunstâncias da vida o habituaram.

"Pai, nada foi fácil para nós, sair de baixo. Recordo-me deste dia em que nos abraçámos, chorámos juntos e me disseste: 'Continua a lutar sempre, porque agora vai ser mais difícil'. Hoje apercebo-me que tinhas razão! Nesta vida nada é fácil, mas sempre te prometi que de cada vez que cair, vou levantar-me mil vezes mais e lutar como sempre fiz. Já saímos de muitas e piores, este é mais um obstáculo que vou superar, vou continuar a crescer e a sonhar. Isto também vai passar", escreveu o avançado de 21 anos.