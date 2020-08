Dragão anuncia Zaidu e Messi não se apresenta no Barcelona

JN Hoje às 21:29 Facebook

O dia de domingo não foi muito movimentado no que ao mercado de transferência diz respeito. O F. C. Porto confirmou a já anunciada contratação de Zaidu. Em Espanha, a novela Messi-Barcelona está para durar. O jogador faltou aos testes à covid-19 e a La Liga deu razão clube sobre a validade da cláusula do contrato.

F. C. Porto: Os azuis e brancos anunciaram este domingo o terceiro reforço para Sérgio Conceição: o defesa-esquerdo Zaidu Sanusi, ex-Santa Clara, que se vinculou até 2025. O nigeriano, de 23 anos, chegou a Portugal para representar o Gil Vicente em 2016, tendo rumado depois ao Mirandela, do Campeonato de Portugal. Em 2019/20, estreou-se na Liga ao serviço do Santa Clara.

S. C. Braga: O defesa-central Bruno Wilson, de 23 anos, foi emprestado por uma época ao Tenerife, do segundo escalão do futebol espanhol. O jogador tinha regressado a Braga em janeiro, após ter começado a temporada anterior no Tondela, depois de quatro épocas nos minhotos a jogar sobretudo na equipa B.

Barcelona: Embora a Liga espanhola tenha dado razão aos catalães ao informar que não validará a rescisão unilateral de contrato de Lionel Messi, caso não exista um pagamento da cláusula de rescisão, o certo é que o jogador não se apresentou para realizar as provas PCR, de diagnóstico à covid-19, como tinha afirmado que o iria fazer, o que o deixa fora do regresso ao trabalho da equipa, que arranca com os treinos esta segunda-feira, sob o comando técnico do holandês Ronald Koeman.

Tottenham: O defesa internacional irlandês Matt Doherty é reforço para José Mourinho, desfalcando o Wolverhampton, treinado pelo também português Nuno Espírito Santo. O jogador, de 28 anos, que estava ligado aos "wolves" desde 2010/11, assinou "um contrato de quatro anos" com o Tottenham, até 2024, e envergará "a camisola número dois". A contratação de Doherty, numa transferência que a imprensa indica ter custado 15 milhões de libras (16,8 milhões de euros) é a terceira de José Mourinho para a época de 2020/21, após Pierre-Emile Hojbjerg (ex-Southampton) e Joe Hart (ex-Burnley).