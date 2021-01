Vasco Samouco Ontem às 23:22 Facebook

Jesualdo Ferreira consegue primeira vitória e axadrezados voltam a ganhar três meses depois.

Três meses e nove jogos depois, o Boavista volta a ser feliz. Foi apenas a segunda vitória dos axadrezados no campeonato e a primeira sob o comando de Jesualdo Ferreira, mas chega para tirar à pantera o peso do último lugar e dar-lhe mais tranquilidade para consolidar o projeto de Gerard López no Bessa. Alberth Elis e Paulinho ficam com os louros maiores, num jogo em que o Portimonense até esteve em vantagem.

O golo inaugural de Ewerton, depois de 37 minutos sem grandes motivos de interesse, tinha tudo para deixar o Boavista ainda mais combalido, só que o empate, a fechar a primeira parte, mudou o futuro boavisteiro. A pantera regressou do intervalo muito melhor, encontrou mais vezes Angel Gomes em zonas adiantadas e o talento do jovem inglês destacou-se.

Primeiro, obrigou Ricardo Ferreira a uma das poucas intervenções dos dois guarda-redes e depois rematou à barra a bola que seria recarregada com êxito por Paulinho. O golo, que seria da vitória, só vai validado pelo videoárbitro e deu paz ao Boavista, que segurou os três pontos sem grandes apertos.

Veja o resumo do jogo: