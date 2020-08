JN Hoje às 19:51 Facebook

Everton Cebolinha vai mesmo reforçar o Benfica. O negócio deverá fixar-se nos 20 milhões de euros, com o emblema brasileiro a ficar com 15% de uma futura mais-valia.

O extremo, de 24 anos, formado no Grémio, deverá chegar a Lisboa no domingo, de forma a realizar os habituais exames médicos e assinar o contrato com as águias.

Ao serviço da equipa de Porto Alegre, Cebolinha apontou 69 golos em 274 jogos.