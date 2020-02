F. C. Porto fala num "dos momentos mais baixos" da história do futebol português

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:51 Facebook

O F. C. Porto emitiu, este domingo, um comunicado no qual sublinha estar solidário com Marega e repudia o comportamento dos adeptos, considerando-os "um dos momentos baixos" da história do futebol.

"Na sequência do crime de que foi vítima o jogador Moussa Marega durante o jogo Vitória de Guimarães-FC Porto, o FC Porto comunica que:

1. Toda a estrutura do FC Porto e os seus adeptos estão solidários com Moussa Marega, que foi levado a tomar uma atitude drástica na sequência de insultos racistas reiterados.

2. O F. C. Porto repudia e condena veementemente os comportamentos racistas desta tarde, que constituem um dos momentos baixos da história recente do futebol português e terão de ser devidamente penalizados.

3. O F. C. Porto manter-se-á na linha da frente da luta contra o racismo e os crimes de ódio e a sua equipa mantém a vontade de continuar a combatê-los no campo", pode ler-se.

Marega abandonou, este domingo, o relvado no duelo frente ao Vitória de Guimarães, no D. Afonso Henriques, que o F. C. Porto venceu (2-1), depois de ouvir insultos racistas vindos das bancadas. Os companheiros de equipa bem como Sérgio Conceição, tentaram impedir o camisola 11 de sair mas Marega acabou mesmo por seguir para os balneários - foi rendido por Manafá - e condenou a atitude dos apoiantes vimaranenses.