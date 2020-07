JN/Agências Hoje às 22:50 Facebook

Golos de Danilo, Marega e Fábio Vieira permitiram esta quinta-feira ao F. C. Porto vencer 3-1 em casa do Tondela, resultado que deixa os dragões cada vez mais próximos de assegurar o título nacional.

Na 31.ª jornada da prova, o F. C. Porto desbloqueou o resultado na segunda metade, com os tentos de Danilo (47 minutos), Marega (64) e Fábio Vieira (90+5), este de grande penalidade, tendo o Tondela ainda chegado a reduzir aos 2-0, quando Ronan, na conversão de outra grande penalidade, fez o tento de honra da sua equipa.

O F. C. Porto mostrou, desde o início, a sua superioridade em campo e nos primeiros minutos Manafá e Marega levaram perigo à baliza do Tondela.

Com o jogo a disputar-se, maioritariamente, no meio-campo do Tondela, Babacar Niasse foi protagonista em quatro momentos (16, 26, 30 e 45+2), ao defender remates de Sérgio Oliveira (26) e Alex Telles (16, 30 e 45+2).

O Tondela também protagonizou alguns momentos perigosos. Richard Rodrigues faz um cabeceamento cruzado (14), que passou ao lado do poste esquerdo de Marchesín, e, aos 28 minutos, Jonathan Toro fez o primeiro remate perigoso da equipa beirã, com a bola a passar por cima da barra.

O marcador foi inaugurado no início da segunda parte (47), na sequência de um canto marcado por Alex Telles, em que Danilo cabeceou para o fundo da baliza de Babacar Niasse.

Os dragões continuaram a mostrar superioridade na segunda parte e chegaram ao 2-0 com naturalidade, num lance em que Marega se isolou e concretizou o segundo golo para o F. C. Porto (64).

A grande oportunidade para o Tondela surgiu aos 73 minutos, numa grande penalidade cometida por Uribe sobre Jonathan Toro. Um lance que o árbitro, Fábio Veríssimo, confirmou no videoárbitro (VAR) e que Ronan aproveitou para diminuir a desvantagem no marcador (77).

O Tondela ganhou novo fôlego com as três substituições seguidas junto dos 70 minutos e o jogo ficou mais equilibrado, com a equipa beirã a tentar igualar o marcador, mas a linha defensiva dos 'dragões' não facilitou.

Aos 87 minutos, um remate perigoso de Richard Rodrigues passou rente ao poste esquerdo de Marchesín e, um minuto depois, os 'auriverdes' voltaram a ter uma oportunidade com a marcação de um livre junto da grande área, mas o remate de Xavier bateu na barreira contrária.

O jogo não terminou sem uma grande penalidade na grande área do Tondela, após entrada de Philipe Sampaio sobre Marega. Um lance que Fábio Veríssimo confirmou no VAR e que deu oportunidade a Fábio Vieira de marcar o terceiro golo.

O F. C. Porto, com esta vitória, deu mais um passo rumo à conquista do título, contando agora 76 pontos, mais nove do que o Benfica, que joga em Famalicão, enquanto o Tondela mantém-se com 30, na 15.ª posição, em igualdade com o Vitória de Setúbal, 16.º e primeira equipa acima da zona de despromoção.

Veja o resumo do jogo: