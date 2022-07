F. C. Porto oficializa David Carmo até 2027

JN Hoje às 19:27 Facebook

David Carmo assinou por cinco épocas com os dragões, que pagam 20 milhões de euros ao Braga.

O F. C. Porto oficializou, esta terça-feira, a contratação de David Carmo ao Braga. O central português, de 22 anos, torna-se, assim, o primeiro reforço do plantel portista para a nova época, tendo rubricado um vínculo válido até junho de 2027.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD portista confirmou que paga 20 milhões de euros por 100% do passe do defesa, num negócio que pode chegar aos 22,5 milhões, dependendo de objetivos. A cláusula de rescisão ficou estabelecida em 80 milhões de euros.

Trata-se da maior transferência de sempre entre dois clubes portugueses, superando a de Rafa, que trocou o Braga pelo Benfica, em 2016, por 16,5 milhões.

O Braga recebe a totalidade do dinheiro, já que, antes de consumar a venda do passe ao F. C. Porto, comprou os 10% dos direitos económicos que pertenciam à Sanjoanense, por 950 mil euros.

"Sente-se desde logo a grandeza do clube"

Oficializada a transferência, o central garantiu estar "ansioso" para começar a jogar perante os adeptos.

"Sente-se desde logo a grandeza do clube, a responsabilidade boa e a importância que é representá-la. Estou ansioso e com muita vontade de poder vesti-la e lutar pelo F. C. Porto. Penso sempre passo a passo e em dar passos curtos no momento certo. Sinto que isto é um voto de confiança pelo trabalho que tenho vindo a fazer e será da mesma maneira que que vou continuar, porque trouxe-me até aqui e essa é a única maneira de ter sucesso", afirmou em declarações ao Porto Canal o jogador que vai vestir a camisola quatro.