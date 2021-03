Vasco Samouco Hoje às 19:44 Facebook

Axadrezados perdem "final" com exibição dececionante e voltam à zona de despromoção

A "final" anunciada por Jesualdo Ferreira começou mal e acabou pior para o Boavista, de volta aos lugares de despromoção quando podia ter dado mais um passo rumo à tranquilidade. Só que o Farense impôs-se na Invicta e o 0-1 até acaba por ser lisonjeiro para uma pantera irreconhecível, e quase inofensiva.

O único golo do duelo apenas apareceu a meio da primeira parte, mas não foi por falta de oportunidades. É que antes de Licá ser feliz, já Ryan Gauld, que desperdiçou um penálti no terceiro minuto, e Pedro Henrique haviam posto Léo Jardim (o melhor dos boavisteiros) à prova e confirmavam o domínio do Farense, que foi total até ao intervalo.

Porque piorar era difícil, para a segunda parte veio um Boavista melhor, que até podia ter empatado não fosse a grande defesa de Beto, em estreia pelo emblema de Faro, ao remate de Elis. Esse lance, no entanto, foi a exceção de um Boavista que nunca foi muito pressionante nem sequer ameaçador. Até ao apito final, as grandes oportunidades foram do Farense, mas os postes e Léo Jardim mantiveram a diferença mínima.

Veja o resumo do jogo: