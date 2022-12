Fernando Santos: "Demorámos muito a entrar no jogo"

O selecionador nacional admitiu, este sábado, que Portugal teve muitas dificuldades na primeira parte do jogo com Marrocos.

"Na primeira parte [os jogadores] sentiram muita dificuldade, demorámos a entrar no jogo. Os jogadores queriam, mas não conseguiam. Mas houve sempre muita vontade, confiantes, mas não conseguiram explanar, tivemos algumas situações, mas não conseguimos. Mas os jogadores trabalharam muito. Demorámos muito a entrar no jogo", afirmou Fernando Santos, após a derrota frente a Marrocos, que afasta a Seleção Nacional do Mundial do Catar.