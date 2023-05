Francisco J. Marques critica Hugo Miguel: "Ofereceu um ponto ao Benfica"

JN Hoje às 00:32 Facebook

O diretor de comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, deixou, esta terça-feira, críticas a Hugo Miguel, videoárbitro do jogo entre o Sporting e o Benfica, que terminou empatado (2-2).

"Hugo Miguel tem um histórico de infelicidade tremenda nos jogos em que, direta ou indiretamente, envolvem o F. C. Porto. E o Hugo Miguel, que hoje em dia é só VAR, volta a ser determinante nos seus maus juízos ou omissões na atribuição do titulo. É mesmo o árbitro que teve maior intervenção no falsear da verdade desportiva deste campeonato. Porquê? Porque ofereceu um ponto ao Benfica neste clássico. Hugo Miguel e Pedro Felisberto, que foi o AVAR. O árbitro João Pinheiro não tem responsabilidade. Como ia perceber que o Florentino estava em fora de jogo? Do sítio onde se encontra era difícil. Um ponto tem tanta inferência? Tem, porque não foi o único erro grave", começou a dizer Francisco J. Marques em declarações ao programa Universo Porto - da Bancada, no Porto Canal, apontando erros do árbitro em jogos do F. C. Porto.

"Foi o VAR do Casa Pia - F. C. Porto e o penálti não sinalizado por Hugo Miguel sofrido pelo Galeno. Todos os fins de semana vemos lances menores serem marcados. É verdade que o F. C. Porto não fez o melhor jogo, mas uma coisa não tem que ver com outra. Também não consigo censurar o árbitro do jogo. É para isto que existe o VAR e, infelizmente, o Hugo Miguel parece ter preconceito em relação ao F. C. Porto. Foi o árbitro do Braga - F. C. Porto que nos impediu fazer um campeonato limpo sem derrotas na época passada, o do Moreirense - F. C. Porto na anterior. Este ano foram dois pontos no jogo do Casa Pia - F. C. Porto. Não era preciso mais nada", concluiu.