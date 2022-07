Gabriel Jesus troca Manchester City pelo Arsenal

JN Hoje às 10:43 Facebook

O Manchester City oficializou, esta segunda-feira, a transferência de Gabriel Jesus para o Arsenal.

Agora sim, é oficial. Gabriel Jesus é jogador do Arsenal, num negócio que a imprensa inglesa afirma ter sido concretizado na fasquia dos 52 milhões de euros.

No novo clube, o avançado brasileiro revelou os dois motivos que o fizeram trocar os "citizens" pelos "gunners".

"Falámos algumas vezes sobre o clube, os jogadores, o projeto e o futuro. Acredito a cem por cento no Mikel. Foi muito bom estar com ele, é uma grande pessoa e um treinador muito bom também", disse ao site do Arsenal.

"Ele ajudou-me muito [no Manchester City]. Ficava comigo depois dos treinos a aperfeiçoar a finalização ou assim. É um homem muito inteligente e foi um jogador incrível, tem muito para ensinar".

Mas não ficou por aqui. "Eu seguia o Arsenal quando era jovem por causa de [Thierry] Henry. Não seguia muitos clubes europeus, mas ver um jogador daquele calibre aqui deu para pensar ´uau, este clube é grande´. Estou muito entusiasmado por jogar aqui".

Gabriel Jesus é o terceiro reforço do Arsenal para 2022/23 depois de Matt Turner e de Fábio Vieira.