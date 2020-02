Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Bakayoko viu o cartão vermelho direto depois de uma falta dura, deixando o Mónaco reduzido a dez. Mas não seria a única expulsão no jogo deste sábado, frente ao Nimes. Depois da decisão do árbitro, os jogadores da equipa do principiado foram tirar satisfações e Gelson Martins empurrou mesmo o juiz. O português também viu cartão vermelho e... voltou a empurrar o árbitro.

Veja o momento: