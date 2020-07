Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:26 Facebook

A equipa encarnada empatou (1-1), esta quinta-feira, frente ao Famalicão no Minho na 31.ª jornada da Liga e impediu que o F. C. Porto fizesse a festa do título.

O Benfica chegou à vantagem ainda na primeira parte, por Pizzi. Cervi cruzou para Seferovic rematar e Defendi evitou o golo. O médio aproveitou a recarga e encostou para o fundo das redes.

Na segunda metade, o Famalicão chegou ao empate por Guga, após uma assistência de Fábio Martins.

Com este resultado, o Benfica está a oito pontos do líder F. C. Porto, que esta quinta-feira venceu o Tondela. Os dragões estão a um ponto do título.

