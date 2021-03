Guarda-redes do Varzim volta a marcar um golo de baliza a baliza

José Pedro Gomes Hoje às 16:44 Facebook

Ricardo Nunes apontou, esta tarde de sábado, um dos golos do Varzim no jogo frente ao Mafra, na Liga 2, num remate de baliza à baliza, em tudo semelhante ao que tinha feito, no mesmo estádio, há quase 15 anos.

Pela segunda vez na carreira, o guarda-redes do Varzim marcou um golo num jogo dos campeonatos profissionais de futebol. O invulgar feito aconteceu esta tarde na partida com o Mafra, da Liga 2.

O guardião, de 38 anos, protagonizou, aos 53 minutos, um forte pontapé de baliza, que caiu na pequena área do Mafra, com a bola a bater no relvado e a passar por cima do guarda-redes adversário Carlos Henrique, estabelecendo o 2-0 no desafio.

Esta foi a segunda vez na carreira que Ricardo Nunes mostrou veia goleadora, pois em março de 2006, há precisamente 15 anos, o guarda-redes, também ao serviço do Varzim, tinha feito um tento, numa partida frente ao Moreirense, em que Palatsi era o guardião.

Ricardo regressou esta época ao emblema poveiro, onde se notabilizou no meio futebolístico, passando depois por clubes como Académica de Coimbra, União de Leiria, F. C. Porto e Desportivo de Chaves.

Veja o golo: