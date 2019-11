Imagens mostram como ficou o pé de André Gomes no jogo contra o Tottenham

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:15 Facebook

André Gomes sofreu, este domingo, uma lesão grave frente ao Tottenham, na liga inglesa. Imagens publicadas nas redes sociais mostram em que estado ficou o pé do jogador português.

O Everton-Tottenham (1-1) deste domingo, da 11.ª jornada da liga inglesa, ficou marcado pela grave lesão de André Gomes. O português deixou o encontro de maca e foi transportado para o hospital.

Aos 78 minutos, André Gomes recebeu a bola junto à linha lateral e, depois de arrancar, foi derrubado por Son, acabando por torcer o tornozelo. A gravidade da lesão foi visível, deixando os jogadores em choque. Ao ver o desespero do português, o avançado do Tottenham levou as mão à cabeça e começou chorar em pleno relvado.