Ana Gomes reage a processo do Benfica: "Mantenho o que disse"

"Mantenho tudo o que disse". A reação é de Ana Gomes, depois de o Benfica e Luís Filipe Vieira terem anunciado um processo contra a eurodeputada, por declarações feitas numa entrevista sobre o processo e-Toupeira.

Em declarações à SIC Notícias, Ana Gomes garantiu que não retira uma palavra do que disse relativamente ao Benfica e ao presidente Luís Filipe Vieira.

"Mantenho o que disse. Aguardo desenvolvimentos com toda a tranquilidade", disse a eurodeputada.

A eurodeputada deu, este domingo, uma entrevista ao jornal "Record", na qual aborda o processo e-Toupeira. Ana Gomes considerou haver "um passado de delinquência ligado a Vieira", declarações que não caíram bem no clube encarnado.

"Sabemos que o dirigente máximo do clube [Luís Filipe Vieira] está referenciado em várias listas de grandes devedores do país por vários empréstimos não pagos. Há todo um passado de delinquência ligado a essa pessoa", afirmou Ana Gomes na mesma entrevista, defendendo ainda o "hacker" Rui Pinto, considerando que ele fez "um trabalho extraordinariamente importante na defesa do interesse público para o combate ao crime organizado".

Segundo apurou o JN, Benfica e Luís Filipe Vieira vão agir judicialmente contra a eurodeputada por "calúnias, falsas informações e difamação".