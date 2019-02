Benfica empata mas segue em frente na Liga Europa

JN Ontem às 21:51 Facebook

O Benfica assegurou a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa. O empate sem golos diante do Galatasaray serviu os interesses dos encarnados, que tinham vencido, por 2-1, em Istambul, na primeira mão.

Portugal vai continuar a estar representado na Liga Europa pelo Benfica, que agora passa a ser a única equipa lusa na competição, após a eliminação do Sporting. A jogar em casa, as águias confirmaram o apuramento que tinha ficado bem encaminhado há uma semana.

Em comparação com o último jogo para o campeonato, Bruno Lage promoveu a entrada de três jogadores - Gedson, Florentino e Cervi - e foi o argentino a deixar o primeiro sinal de perigo na Luz, mas não conseguiu concretizar com sucesso uma assistência de Pizzi. Até ao final da primeira parte, Marcão, na própria baliza, e Pizzi tiveram boas chances para inaugurarem o marcador, mas não encontraram o caminho da baliza de Muslera.

O Galatasaray, por sua vez, mostrava-se intranquilo, errava muitos passes e não mostrava argumentos para contrariar o conforto do Benfica no jogo e com o resultado.

No segundo tempo, os turcos, obrigados a arriscar mais para darem a volta à eliminatória, conseguiram subir no terreno. As ameaças surgiram por intermédio de Féghouli, Badou Ndiaye e Diagne. Este último, a cinco minutos dos 90, chegou mesmo a introduzir a bola dentro da baliza, mas o lance foi invalidado por posição irregular, embora fique a sensação de que o jogador do Galatasaray está em posição legal.

Antes disso, aos 61 minutos, João Félix também esteve muito perto de assinar o 1-0 e, cinco minutos depois, Rúben Dias também se queixou de uma grande penalidade, por alegada falta de Féghouli, mas o árbitro mandou seguir.

A verdade é que não houve golos e o Benfica segue para os oitavos de final da Liga Europa. O sorteio está agendado para esta sexta-feira, ao meio-dia.