Bruno Fernandes dá vitória ao Sporting no Bessa mas não festeja

Final polémico e com enorme carga dramática no Boavista-Sporting. O árbitro marcou uma alegada falta de Edu Machado sobre Raphinha, na área boavisteira, que levou o médio para os 11 metros. Bruno Fernandes atirou a contar, mas não festejou por respeito ao clube onde fez a formação

O Sporting continua firme na luta pelos lugares cimeiros da tabela classificativa, depois de ter vencido o Boavista, este sábado, no Estádio do Bessa. Bruno Fernandes voltou a ser o herói leonino, enquanto Edu Machado, com um autogolo e um penálti cometido, foi o vilão axadrezado.

Depois do 1-1 no final da primeira parte, o Sporting atacou com tudo na segunda parte e os três pontos em disputa viajam para Alvalade. Bruno Fernandes assinou o golo da vitória, na conversão de uma grande penalidade, e voltou a ser decisivo.

Este foi o 24.º golo do médio na presente temporada, ele que, aos 68 minutos desta partida, esteve perto de marcar um golaço. Valeu Bracali que defendeu o pontapé de bicicleta de Bruno Fernandes.

