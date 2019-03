Lionn: "César Boaventura tentou comprar-me antes do jogo contra o Benfica"

JN Hoje às 17:43, atualizado às 17:46 Facebook

Lionn, atualmente a jogar no Desportivo de Chaves, revelou em tribunal que foi aliciado por César Boaventura, agente desportivo, quando estava ao serviço do Rio Ave.

"César Boaventura tentou comprar-me antes do jogo contra o Benfica. A mim, ao Cássio e ao Marcelo", disse o defesa, de 30 anos, em tribunal, O JN teve acesso ao conteúdo dos depoimentos, onde constam as acusações do brasileiro ao agente desportivo César Boaventura.

O jogo em causa, da época 2015/2016, acabou com uma vitória do Benfica por 1-0 sobre o Rio Ave. Na altura, Lionn, lesionado, não disputou o duelo.

Lionn, atualmente no Desportivo de Chaves, é testemunha num processo em que a Polícia Judiciária investiga o alegado envolvimento de jogadores do Rio Ave num esquema de apostas. Um dos jogos investigados é o Feirense - Rio Ave. O outro opôs os vilacondenses ao Benfica.