Os adeptos do Sporting entoaram, esta quarta-feira à noite, um cântico polémico durante o jogo de hóquei em patins disputado com o F. C. Porto, no Dragão Caixa.

"Ai quem me dera, que a bancada do Estoril fosse com o car....", entoaram os adeptos sportinguistas, numa óbvia alusão ao sucedido no Estoril-F. C. Porto, da passada segunda-feira, interrompido devido à alegada instabilidade da bancada do Estádio António Coimbra da Mota onde estavam cerca de três mil adeptos portistas.

A situação acontece alguns meses depois de polémica idêntica a envolver os Super Dragões, que entoaram um cântico a desejar que o Benfica vivesse uma tragédia idêntica à da Chapecoense, cuja equipa foi dizimada num acidente aéreo. O líder dos SD, Fernando Madureira, foi castigado por causa desse cântico.

A situação desta noite já motivou, aliás, uma reação do diretor de Comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques.