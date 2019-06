F. C. Porto anuncia pré-acordo com Nakajima

JN Ontem às 22:16 Facebook

Avançado japonês perto de assinar pelos dragões.

O F. C. Porto anunciou, esta quarta-feira, no programa "Mercado", do Porto Canal, que tem um pré-acordo para contratar Nakajima.

O dianteiro japonês pertence ao Al-Duhail, do Qatar, que o contratou em janeiro ao Portimonense, mas pode estar em vias de rumar ao Dragão, depois de não se ter conseguido adaptar ao Médio Oriente.

Nakajima brilhou na Liga portuguesa com a camisola do clube algarvio, ao serviço do qual fez 15 golos em 45 jogos, durante uma época e meia