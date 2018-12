Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:04 Facebook

O F. C. Porto venceu (2-1) o Belenenses no Jamor e assegurou um lugar na Final Four da Taça da Liga.

Reinildo inaugurou o marcador e Marega e Soares selaram a reviravolta dos azuis e brancos. Os dragões venceram o Grupo C com 7 pontos, os mesmos do Chaves, que venceu (3-1) o Varzim. Ambas as equipas ficaram com a mesma diferença de golos mas o F. C. Porto segue em frente por ter sete tentos marcados, contra os cincos dos flavienses.

Veja os golos e os casos do encontro: