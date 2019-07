F. C. Porto vence Fulham ao intervalo com golo de bicicleta

Nuno Barbosa Ontem às 21:33 Facebook

O duelo com os ingleses é o quarto da pré-temporada portista, mas o primeiro com portas abertas. Ao intervalo, os dragões vencem por 1-0, fruto de um grande golo de Otávio.

O criativo brasileiro apontou aquele que é, até ver, o único golo da partida. Um pontapé de bicicleta que mereceu os aplausos de todos os colegas de equipa de Otávio, incluindo os que estão no banco de suplentes. Depois disso, Soares teve outra grande oportunidade, mas enviou a bola ao ferro.

Recorde-se que o F. C. Porto avançou para este jogo no Estádio Municipal de Albufeira com um onze formado por Diogo Costa, Saravia, Pepe, Marcano, Alex Telles; Danilo Pereira, Sérgio Oliveira; Corona, Otávio, Nakajima; e Soares.

Iker Casillas está no banco no exercício das novas funções.