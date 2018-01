J. Marques liga Benfica ao responsável pelas vistorias a estádios

JN Ontem às 23:35 Facebook

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques relembrou os emails que demonstravam alegadas ligações de Emídio Fidalgo, responsável pelas vistorias aos recintos da Liga, com Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica.

Ainda sobre os incidentes no estádio António Coimbra da Mota, que deixaram a meio a partida entre o Estoril Praia e o F. C. Porto, o diretor de comunicação dos dragões salientou que os "problemas" que levaram à evacuação de uma bancada já tinham sido detetados anteriormente.

"Há quanto tempo isto já acontecia no Estoril? Não sabemos. Será que quando foram as vistorias no início da época já existiriam estes problemas? Provavelmente já. As imagens que vimos não me parecem que vieram de um dia para o outro. Faz-nos pensar que os problemas já existiam há algum tempo. Não deixa de ser curioso que as coisas acabem por terminar quase da mesma forma", começou por comentar.

O diretor de comunicação dos azuis e brancos prosseguiu, alegando haver ligações entre o responsável pelas vistorias aos recintos e o Benfica.

"Quando fizemos algumas revelações no verão de 2017, falámos de Emídio Fidalgo, que era o responsável pelos delegados da Liga quando Nuno Cabral era delegado da Liga. Aparecia num email como recebendo algumas graças, benesses do Benfica, com o argumento de que os pareceres eram muito favoráveis ao Benfica. Não é que o senhor Emídio Fidalgo é agora responsável pelas vistorias [aos estádios]? E acontece isto? Isto levanta óbvias suspeitas", afirmou.