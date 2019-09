JN Hoje às 23:05, atualizado às 23:29 Facebook

No final do jogo entre o Desportivo das Aves e o Sporting, que os leões ganharam por 1-0, adeptos do clube de Alvalade insultaram o presidente leonino e pediram a demissão, exibindo a tarja "Fivelas, o terrorista és tu".

Nem a vitória sossegou os adeptos do Sporting. Quando a equipa chegou à Vila das Aves, Frederico Varandas foi vaiado e insultado. Durante a partida, alguns adeptos já tinham exibido uma faixa a pedir a demissão do líder: "Varandas out".

O Sporting venceu (1-0) o Desportivo das Aves em Vila das Aves na sétima jornada da Liga, no jogo que marcou a estreia de Silas no comando técnico dos leões. Bruno Fernandes, de grande penalidade, marcou o golo que deu a vitória à equipa de Alvalade.