Jorge Jesus: "Temos de acreditar"

Em antevisão ao encontro de quinta-feira, frente ao Atlético de Madrid, Jorge Jesus garantiu contar com William Carvalho e salientou que espera levar a eliminatória para Lisboa.

"Quando estás nos quartos-de-final da Liga Europa, as expectativas são as melhores, sabendo que vamos encontrar um adversário forte. Temos de acreditar, porque já o demonstrámos contra os melhores, nomeadamente frente ao Real Madrid. Queremos que neste primeiro jogo possamos levar a eliminatória para Lisboa", começou por dizer o técnico.

Durante a conferência de imprensa, o treinador dos leões não escondeu o descontentamento quando foi questionado acerca do futuro no comando técnico do Sporting. "Estamos numa competição europeia. Eu não tenho, neste momento, resposta para lhe dar", atirou.

Jorge Jesus deixou ainda elogios a Diego Simeone, técnico dos "colchoneros", afirmando ainda poder contar com William Carvalho.

"O trabalho do Diego Simeone tem sido fantástico. O Diego pôs o Atlético Madrid ao nível de Real Madrid e Barcelona. Temo uma equipa com muitos anos de trabalho com o mesmo treinador, muitos jogadores, com um modelo tático muito forte. (...) William? Esperamos que ele esteja recuperado. Estou a contar com ele", disse Jorge Jesus.

E falou sobre as diferenças entre Messi e Griezmann, sem esquecer o golo de Cristiano Ronaldo, frente à Juventus.

"Com todo o respeito que tenho pelo Griezmann, Messi é Messi. Há dois extraterrestres no Mundo. Estou em Madrid e vou falar do outro extraterreste que é Ronaldo e que ontem fez um golo... Todo o mundo vai perceber por que é que ele é um extraterreste. O Messi é um jogador que joga numa zona muito mais posicional, enquanto o Griezmann joga como segundo avançado, com muito mais espaço para se poder posicionar. Por aí, não é tão focado em termos de zona. Mas no individual, o Griezmann ainda está muito longe do Messi".

Ao lado de Jorge Jesus, o central Jérémy Mathieu afirmou que espera um jogo difícil e garantiu que o plantel não apresenta sinais de cansaço. "Todos os jogadores estão bem. Temos feito muitos jogos, mas penso que é o melhor para nós, quer dizer que estamos bem e em todas as competições".