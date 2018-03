Liga italiana adia jogos após morte do capitão da Fiorentina

Hoje às 12:41 Facebook

A Liga italiana de futebol anunciou o adiamento de todos os encontros previstos para este domingo, da 27.ª jornada do principal campeonato transalpino, em respeito pela morte do capitão da Fiorentina, Davide Astori.

"Afetada pela trágica notícia, toda a família da Liga apoia a família de Davide Astori e a Fiorentina. Todos os jogos programados para hoje foram adiados. Estamos de luto. Adeus Davide", lê-se no comunicado da Liga italiana de futebol.

O futebolista internacional italiano Davide Astori, capitão da Fiorentina, foi, este domingo, encontrado morto no quarto de hotel em que a sua equipa se encontrava em estágio, para o jogo que devia realizar em Udine, face à Udinese.

"A Fiorentina tem de anunciar com profundo pesar a morte do seu 'capitão' Davide Astori, vítima de uma doença súbita. Face à terrível e delicada situação, e sobretudo por respeito à sua família, pede-se a sensibilidade de todos", anunciou a formação italiana na sua conta do Twitter.

Davide Astori, nascido em San Giovanni Bianco, na província de Bérgamo, há 31 anos, atuava na Fiorentina desde 2015/2016, depois de passagens pelo AC Milan, clube em que se formou, Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma.

O 'capitão' da Fiorentina representou por 14 vezes a "squadra azzurra", tendo marcado um golo, ao Uruguai (3-2 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos), no jogo de atribuição do terceiro lugar da Taça das Confederações de 2013, no Brasil.