Neymar arrisca castigo pesado após agredir adepto

Depois da UEFA, a Federação Francesa de Futebol. O jogador brasileiro volta a estar no centro da polémica após agredir um adepto e corre agora o risco de sofrer um castigo de três a oito jogos de suspensão.

Na semana passada, Neymar foi castigado pela UEFA com três jogos por insultar o árbitro do encontro entre o PSG e o Manchester United - que os franceses perderam por 3-1 - e que ditou o adeus dos parisienses da Liga dos Campeões nos oitavos de final. O craque do PSG vai, assim, falhar a primeira metade da fase de grupos da liga milionária na próxima época mas, agora, corre também o risco de não poder ser opção no que falta da liga francesa.

Quando ainda há cinco jogos para terminar o campeonato - já conquistado pelo PSG - Neymar, segundo o jornal "L'Équipe", pode vir a sofrer um castigo de três a oito jogos de suspensão, após se ter envolvido numa polémica com um adepto.

No sábado, o PSG desperdiçou uma vantagem de dois golos e acabou derrotado nas grandes penalidades (5-6) na final da Taça de França, frente ao Rennes, que conquistou o troféu quase 50 anos depois. Quando subia as escadas junto ao público, para receber a medalha de segundo classificado, o jogador brasileiro respondeu a uma provocação de um adepto - "aprende a jogar futebol", terá dito o homem - e ele agrediu-o com um soco. Após o sucedido, Neymar salientou que foi provocado: "Se estou errado? Estou. Mas ninguém tem sangue de barata. Foi merecida", atirou.