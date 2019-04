Petit admite que mandou forçar amarelos antes de jogar contra o Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:52 Facebook

No final do encontro frente ao Feirense, Petit considerou que o Marítimo soube "gerir bem o jogo" após as expulsões dos jogadores da equipa da Feira e assumiu que mandou forçar amarelos antes da visita ao Estádio da Luz, na próxima jornada.

Após a vitória (2-0) deste domingo frente ao Feirense, o treinador do Marítimo revelou que dois futebolistas dos madeirenses completaram propositadamente uma série de cartões amarelos para falharem o encontro frente ao Benfica, no Estádio da Luz. Petit recordou que usou a mesma estratégia antes do jogo frente ao F. C. Porto, no Dragão.

"Cada semana tem a sua estratégia para cada jogo. Vamos apanhar uma equipa difícil, o Benfica, e já no jogo com o F. C. Porto, no Dragão, poupámos alguns jogadores que estavam com quatro amarelos e em risco de não defrontarem o Nacional. Por isso, optámos por esses jogadores (Edgar Costa e Joel) levarem o quinto amarelo e estarem disponíveis para os quatro jogos finais", disse o treinador do Marítimo.

Edgar Costa, aos 52 minutos e Joel, aos 84, viram cartão amarelo no momento em que foram substituídos por demorarem a abandonar o terreno de jogo.