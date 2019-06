Ricardo Mestre vence o Grande Prémio JN

José Pedro Gomes Hoje às 17:10 Facebook

Ricardo Mestre (W52/FC Porto) sagrou-se esta segunda-feira o vencedor da 29.ª edição do Grande Prémio JN/Leilosoc, apesar da derradeira etapa, com final em Gondomar, ter sido conquistada por Joni Brandão (EFAPEL).

O corredor algarvio, que sucede ao companheiro de equipa António Carvalho, vencedor em 2018, terminou a corrida com uma vantagem de 36 segundos para Joni Brandão, com Alejandro Marque (Sporting/Tavira) a fechar o pódio, com mais 59 do que Mestre.

Na chegada desta tarde a Valongo, depois de 187 quilómetros da partida no Porto, Joni Brandão foi o mais forte, vencendo a terceira consecutiva, e superando António Gomez (Rádio Popular/Boavista) e o companheiro de equipa Daniel Silva que fizeram segundo e terceiro lugar do dia, respetivamente.