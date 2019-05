Sérgio Conceição com processo disciplinar mas garantido no Jamor

Hoje às 17:51 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar a Sérgio Conceição, devido aos incidentes ocorridos no final do clássico entre o Sporting e o F. C. Porto, no Dragão, em jogo a contar para a derradeira jornada do campeonato

A esse propósito, o Sporting avançou com uma queixa contra o treinador do F. C. Porto, alegando que este terá tentado agredir o guarda-redes Renan Ribeiro e, consequentemente, a Comissão de Instrutores levantou um auto por flagrante delito.

Em todo o caso, a presença de Sérgio Conceição no banco do Estádio Nacional, no próximo sábado, para a final da Taça de Portugal, não está em risco, uma vez que o processo disciplinar não deverá ficar concluído antes da partida e, mesmo que fique, o F. C. Porto poderá recorrer e essa ação teria efeitos suspensivos.