Sporting vence Chaves com bis de Bas Dost

O Sporting venceu (2-1), esta segunda-feira, o Chaves em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga. Bas Dost foi o autor do único golo do encontro.

Numa primeira parte equilibrada, foi a equipa da casa a dar o primeiro sinal de perigo. Aos 13 minutos, William aproveitou um mau corte de Bruno César e rematou forte mas valeu a atenção de Rui Patrício, que com uma boa defesa impediu o golo ao avançado flaviense. Pouco depois, Jorge Jesus foi obrigado a fazer uma substituição: Bruno César lesionou-se no encontro, dando lugar a Lumor.

Como resposta, perto do intervalo, foi a vez de Ricardo estar em destaque. Após uma jogada entre Montero e Rúben Ribeiro, a bola acabou em Gelson que acabou por rematar à figura do guardião do Chaves.

O primeiro do encontro acabaria por surgir na segunda parte. Bas Dost, que regressou aos relvados após recuperar de uma lesão, aproveitou um bom cruzamento de Rúben Ribeiro e, seis minutos depois de entrar no duelo, apareceu ao segundo poste e, de cabeça, fez o primeiro golo da noite.

Pouco depois, o holandês voltaria a festejar. Após um erro de Platiny, Battaglia arrancou para a área e serviu Bas Dost que, isolado, empurrou a bola e fez o 2-0.

Em cima do minuto 90, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor do Chaves, após uma falta de Coates sobre Djavan. Na conversão do castigo máximo, Platiny não perdoou e reduziu para 2-1.

Com esta vitória, o Sporting mantém-se no terceiro lugar, a cinco pontos do líder F. C. Porto, que este domingo sofreu a primeira derrota na liga com o Paços de Ferreira. Na próxima jornada, o Sporting recebe o Rio Ave e o Chaves recebe o Braga.