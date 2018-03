F. C. Porto sofre primeira derrota no campeonato

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:15 Facebook

O F. C. Porto perdeu (1-0), este domingo, frente ao P. Ferreira na Capital do Móvel. Miguel Vieira foi o autor do único golo do encontro.

Com André André no onze - Herrera foi baixa devido a castigo - o F. C. Porto deu o primeiro aviso logo aos 10 minutos, por Sérgio Oliveira, na marcação de um livre, mas o médio luso atirou por cima. Seria mesmo a equipa da casa a chegar ao golo, aos 34 minutos.

Felipe Ferreira tentou o remate primeiro, voltou a ganhar o lance e cruzou para Miguel Vieira que não perdoou e deu a vantagem aos castores.

O F. C. Porto começou a crescer no jogo e, aos 66 minutos, teve uma oportunidade de ouro para igualar o resultado. O árbitro assinalou grande penalidade por uma falta de Rui Correia sobre Felipe mas, na conversão do castigo máximo Mário Felgueiras defendeu o remate de Brahimi.

Aos 83 minutos, Gonçalo Paciência, de cabeça, esteve perto de igualar o resultado mas valeu a atenção do guardião do Paços de Ferreira.

Com este resultado, o F. C. Porto lidera o campeonato com dois pontos de vantagem em relação ao Benfica, que este sábado venceu o Aves no Estádio da Luz. Na próxima jornada, o F. C. Porto recebe o Boavista e o Paços de Ferreira defronta, fora de casa, o Estoril.